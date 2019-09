Stefano Rufo tra i primi cento chef italiani: un altro prestigioso riconoscimento per il cuoco molisano che è stato premiato ad Assisti al Festival della ristorazione italiana, nel corso della serata di gala degli Chef Award 2019, in una terza edizione piena di novità.

Ben 1070 i ristoratori selezionati con la migliore ‘web reputation’, mentre 100 sono stati i ‘bast chef’ più votati. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base di una classifica nazionale che si è basata sulla raccolta e l’analisi di recensioni online relative ad una nuova visione di studio della ristorazione.

L’obiettivo del progetto è dunque dare importanza ai ristoranti italiani, alla loro cucina, alla loro storia e cultura, basandosi sul parere delle persone che hanno avuto modo di conoscerla e testarla di persona.

“Emozione, adrenalina e grande soddisfazione per questo premio che ripaga di un anno lavorativamente importante e di grandi sacrifici”, le parole a caldo dello chef molisano che ad Assisi ha ottenuto l’ambito premio al Festival della ristorazione Italiana.

“Essere premiato in una terra mistica come Assisi – ha aggiunto Stefano Rufo, che negli scorsi anni ha partecipato e si è messo in luce anche in importanti trasmissioni tv – ricevere un riconoscimento come questo mi riempie di orgoglio e di maggiore voglia e determinazione a portare avanti il mio lavoro. La semplicità e la cura delle nostre materie prime e la creatività mi ha permesso di godere di questo momento importante, che condivido e dedico ai miei cari e a tutti i miei affezionati clienti”.