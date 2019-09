Proteste dalla zona di via Polonia/via Mascilongo a Termoli, a causa dei lavori che vanno avanti da settimane per la sistemazione della rete gas. Le lamentele per il cantiere che attraversa il quartiere riguardano soprattutto la nuova parte dei lavori, programmata dal 2 al 9 settembre.

“Noi del quartiere via Polonia/via Mascilongo siamo stufi – affermano residenti e commercianti della zona -. Domani ci sarà pure il mercato settimanale nel quartiere, ne vedremo delle belle- Nnoi tutti ci chiediamo: ma questi signori comunicano con il Comune? Perchè noi commercianti dobbiamo sempre subire? Adesso basta!”.

La richiesta era infatti quella di posticipare l’inizio delle operazioni di scavo al giorno successivo quello del mercato settimanale che si tiene il martedì mattina.

“Sono ormai mesi che stanno lavorando nel quartiere, non potevano aspettare due giorni in più?”. I disagi sono notevoli sia per la circolazione dei veicoli che per i pedoni, cui tocca fare lo slalom per evitare il cantiere. Quindi il classico giro al mercato si preannuncia carico di disagi.