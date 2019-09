Campobasso-Vastese, 100 biglieti nominativi agli ospiti

Sono 100 i biglietti nominativi messi a disposizione della tifoseria della Vastese. La decisione è giunta al termine di tutte le valutazioni del caso svolte dalla Questura di Campobasso dopo una riunione avuta con le due società. La gara ha profili di rischio ma non più tali da mettere in pratica restrizioni forti.

E così si è deciso di riservare 100 tagliandi per gli ospiti che dovranno acquistarli esclusivamente in prevendita fino alle 19 di sabato, previa esibizione di un documento d’identità. I nominativi dovranno pervenire in Questura a Campobasso entro le 10 di domenica 22 settembre. Poi alle 15 allo stadio di Selvapiana il fischio di inizio del match valido per la quarta giornata del campionato di serie D.

Tutto insomma sarà controllato per evitare disordini post partita, come avvenuto nel 2017 quando i tafferugli scoppiati a Vasto costarono il daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) a sette tifosi rossoblù. Misura che poi venne cancellata dai giudici del Tribunale amministrativo.