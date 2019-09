Cacciatore scivola in un dirupo nel bosco: salvato dai vigili del fuoco

La richiesta di aiuto alla centrale operativa del 115 è arrivata intorno alle 11.30. “Ci serve aiuto, il mio amico è caduto in un dirupo: è ferito, forse si è rotto una gamba”.

La vittima dell’incidente, che per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze, è un cacciatore che questa mattina – 18 settembre – assieme ad un amico era impegnato in una battuta di caccia nei boschi che si trovano vicino Gambatesa. Mentre camminava nella folta vegetazione l’uomo probabilmente ha perso l’equilibrio ed è scivolato in un dirupo. Dopo aver constatato che fosse vivo, la persona che era con lui ha preso il telefonino per allertare i soccorsi: il cacciatore lamentava fortissimi dolori ad una gamba.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso che, nonostante la zona molto impervia, sono riusciti ad estrarlo fuori dal burrone e, grazie anche all’ausilio di un elicottero, a consegnarlo al personale sanitario del 118, presente sul luogo con un’ambulanza.

(foto archivio)