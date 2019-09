Buon compleanno Fausta

“Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco.”

Papa Francesco

La seconda signora a sinistra è Fausta Di Matteo, che oggi compie gli anni. Le altre siamo noi, quelle che hai accompagnato per un bel pezzo di strada, con pazienza e passione, senza mai perdere la forza della verità, anche quando la verità ci faceva incazzare.

Sono passati anni (non diciamo quanti, stiamo parlando di donne…) ma tu, Fausta, sei rimasta nei nostri cuori e nelle nostre “teste matte”, e la tua voce non smette di “perseguitarci” nemmeno per un secondo, facendoci sentire… fortunate!

Buon compleanno e GRAZIE di tutto 🙂

Ileana, Paola, Monica, Cia