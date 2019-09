Un anno in più, un abbraccio in più, una risata in più, un ricordo in più… tutto più bello, se condiviso!

Nel giorno del tuo compleanno, non potevano mancare i nostri auguri per un futuro radioso, come te…

e nel quale noi non vogliamo assolutamente mancare!!!!

Augurissimi!

I compari, gli amici, Michele e Mauro.