Borgo Vecchio al buio, gente in giro con la torcia degli smartphone. Ma si interviene solo stamattina

Un blackout ieri sera ha creato diversi problemi al Borgo vecchio di Termoli, rimasto avvolto nelle tenebre per un disservizio della pubblica illuminazione senza che la criticità potesse essere risolta in tempi rapidi, come sarebbe stato necessario e come i cittadini si sarebbero aspettati, dal momento che il Comune di Termoli paga un servizio apposito alla società Enel Sole che ha l’obbligo di intervenire previa segnalazione.

La gente, fra cui anche gli ultimi turisti della stagione, alcuni in soggiorno a Termoli e soprattutto nelle residenze turistiche del quartiere, è stata costretta a trascorrere la serata fra strade e vicoli completamente al buio, ricorrendo all’utilizzo delle torce degli smartphone anche per evitare di cadere. Diverse le segnalazioni delle attività commerciali, che hanno lamentato il disservizio contattando sia Enel Sole che alcuni amministratori, fra i quali l’assessore Barile che sui social ha fatto sapere che, dopo una momentanea riparazione subito fallita, Enel Sole interverrà solo questa mattina vista “l’ora tarda” di ieri. Che poi tanto tarda non era, visto che il problema si è presentato a partire dalle ore 20 e 20.

Il problema non è certo l’intervento dell’assessore, del quale al contrario va apprezzato l’impegno, bensì dei ritardi della società con la quale il Comune ha stipulato un contratto che viene pagato con soldi pubblici anche per fronteggiare al meglio eventuali malfunzionamenti, come in questo caso. Il Comune di Termoli, semmai, dovrebbe pretendere che la società Enel Sole faccia il suo dovere e risolva i problemi della popolazione e delle attività commerciali. Anche “a tarda ora”.