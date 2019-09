Bocce: Pellicanò, Di Tota e Iacobucci vincono il 2° Master Fib Molise

Stefano Pellicanò della Madonna delle Grazie Termoli, Antonio Di Tota dell’Avis Campobasso e Luca Iacobucci del Bocciodromo Comunale Campobasso sono i tre vincitori del 2° Master FIB Molise, organizzato dal Comitato Regionale della Federbocce molisana.

In campo, al Centro Tecnico Regionale del capoluogo, gli atleti che nelle categorie A, B e C hanno chiuso le classifiche personali ai primi quattro posti, sulla base dei risultati della stagione 2018/2019.

Nella categoria A, il termolese Stefano Pellicanò si è aggiudicato i tre incontri del mini-girone all’italiana, mettendo in riga Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso (secondo), Gianni Fascia del Laghetto Venafro (terzo) e Silvio Calabrese del Bocciodromo Molisano Campobasso (quarto).

Nella categoria B sono stati necessari i tiri al pallino per decretare il vincitore tra Antonio Di Tota dell’Avis Campobasso e Giuliano Iapaolo della Frosolonese, entrambi con due successi e una sconfitta nei tre incontri del girone. A prevalere, a oltranza, il campobassano Di Tota. Iapaolo si è dovuto accontentare della seconda posizione. Terzi, ex aequo, Andrea Russo della Torre Vinchiaturo e Amedeo Morlacchetti della Madonna delle Grazie Termoli.

Nella categoria C, vittoria per Luca Iacobucci del Bocciodromo Comunale Campobasso con tre successi in altrettante partite. Secondo posto per Carmine Rainone dell’ABC Castelpetroso, stessa società di Attilio Notte (terzo). Quarta piazza per Gennaro Presutti dell’Avis Campobasso.

Prossimo appuntamento, organizzato dalla FIB Molise, venerdì 27 e sabato 28 settembre prossimi. Al Centro Tecnico Regionale del Molise, Bocciodromo Comunale di Campobasso, si disputerà la Coppa Molise 2019, che terminerà, nella serata del 28, con la terza Festa delle Bocce molisane.

La kermesse a squadre chiuderà la stagione 2018/2019. Dal 1 ottobre scatterà la nuova stagione agonistica (2019/2020), ricca di sorprese ed eventi.