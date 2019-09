I residenti del Borgo si sono organizzati da soli. E così davanti a qualche casa, soprattutto quelle in cui i cittadini termolesi in estate trascorrono le giornate in strada e davanti alle abitazioni, hanno scelto di prendere un pezzo di legno e posizionarlo orizzontalmente per evitare che qualsiasi esemplare possa sfuggire alla cattura ed entrare. “Non possiamo certo rischiare di ritrovarli dentro casa, magari nascosti, dopo che hanno messo a soqquadro tutto l’appartamento – commenta amareggiata una signora da anni residente tra i vicoli del centro storico – saremmo costretti a buttare tutto e non si può rischiare di arrivare a tanto. Il Comune deve intervenire”.

Anche negli scorsi mesi, sorpattutto con la bella stagione quando la città e il paese vecchio si popolano di cittadini e turisti, il problema dei topi era stato segnalato dai residenti che chiedevano a gran voce anche un intervento dei servizi del Comune per sistemare la situazione. Non era raro infatti che qualcuno incrociasse sul suo cammino un esemplare.

A detta di chi abita nei vicoli, alcune abitazioni abbandonate e non in sicurezza sarebbero il problema principale “perchè da lì escono i topi. Per questo chiediamo che il Comune intervenga per far sistemare queste abitazioni, per evitare di dover incontrare di sera i topi che corrono lungo i vicoli”.