Assemblea pubblica del M5S su governo e situazione politica

Assemblea pubblica, domani 29 settembre a Termoli, per analizzare la situazione politica attuale. Appuntamento domenica con inizio alle ore 17, all’Infopoint di via Adriatica 31, alla presenza di tutti i portavoce molisani di ogni livello istituzionale.

“Approfondiremo le azioni messe in campo per la regione Molise – ha detto il portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, promotore dell’incontro – ma discuteremo anche delle nuove sfide che attendono il MoVimento a livello nazionale, ora che è impegnato in un nuovo Governo”.

Come sempre, ci sarà spazio per raccogliere e ascoltare direttamente dalla voce dei cittadini problemi e istanze del territorio, in un vero e proprio dibattito aperto che coinvolgerà tutti i presenti. Un incontro, dunque, per confrontarsi su tutto ciò che riguarda il futuro delle nostre comunità, cui tutti i cittadini che hanno a cuore il proprio territorio sono chiamati a partecipare.

Non solo. Ci sarà spazio anche per fare il punto sulle prossime tappe che attendono il Parlamento, con in testa la riforma tagliapoltrone, che consentirà di risparmiare qualcosa come 1 miliardo di euro in 10 anni, da destinare a scuole, trasporti, sanità. “Un miliardo per la crescita – ha concluso il senatore – che consentirà di offrire ai cittadini una trasformazione epocale, attesa ormai da troppo tempo”.