Colpo nel cuore della notte a San Martino in Pensilis. Una banda di malviventi in azione ha preso di mira lo sportello postamat del paese e lo hanno fatto saltare in aria provocando ingenti danni alla struttura.

Sarebbero state divelte le porte in vetro e danni sarebbero stati registrati un po’ ovunque. La deflagrazione, inoltre, ha spaventato l’intera cittadina.

Sul posto i carabinieri di San Martino insieme ai colleghi della Compagnia di Larino. I militari sono al lavoro per i rilievi di rito ma anche sui filmati delle telecamere al fine di riuscire ad identificare gli autori di questo colpo che segue altri eseguiti solo un paio di giorni fa nel foggiano.

Non è escluso, infatti, che possa trattarsi della stessa banda. Secondo quanto emerso finora, per fortuna – nonostante l’esplosione e i relativi danni – i malviventi non sono riusciti a portare via il bottino perché il sistema di sicurezza ha macchiato le banconote e quindi sono stati recuperati i 49mila euro che rischiavano di finire nelle tasche della banda in azione.

(Seguono aggiornamenti)