Anche via delle Tamerici, nel quartiere Difesa Grande a Termoli, ha finalmente la sua strada nuova. Lunedì mattina 9 settembre è stata aperta ai residenti e ai cittadini che abitano nei palazzi della strada che affaccia su via delle Acacie.

Dopo i lavori di sistemazione del tratto stradale, iniziati in primavera prima delle votazioni che hanno portato i cittadini al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e del primo cittadino, la strada è aperta e può essere usata dai cittadini. La sistemazione del tratto stradale che porta ai palazzi arriva dopo più di dieci anni dall’inizio della costruzione delle abitazioni. “Abitiamo qui da almeno dieci anni e finalmente abbiamo anche questo tratto di strada – commentano soddisfatti alcuni cittadini residenti – abbiamo fatto richieste e atteso, adesso finalmente è realtà”.

Oltre all’asfalto nero e nuovo di zecca, nelle scorse settimane sono state anche disegnate le strisce bianche che indicano pure i parcheggi e sono stati montati i giochi per i più piccoli. Sul lato sinistro della strada, per chi entra dalla strada principale per raggiungere i palazzi, è stato ricavato uno spazio per posizionare altalena, scivolo e dondolo, con panchine in mezzo all’area verde. “Così è ordinato – racconta una mamma – e per i bambini c’è un piccolo parco giochi dove possono scendere a giocare, è molto carino e anche utile“. Adesso la strada è anche illuminata grazie all’impianto montato nei giorni scorsi. “Siamo anche più sicuri”, il commento finale dei residenti.