Fronte freddo in arrivo dal Nord Europa verso l’Italia. Ore contate per il clima estivo: arrivano temporali e calo termico. Ma si tratterà di una fase temporanea; da venerdì nuovo rialzo della temperatura

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE. L’area anticiclonica che continua a determinare tempo stabile e clima estivo sull’Italia ha ormai le ore contate. Già dalla sera di martedì, infatti, verrà attaccata da un fronte freddo in discesa dal Nord Europa che distribuirà i primi fenomeni sull’estremo Nordest. Entro giovedì avrà attraversato l’Italia da nord a sud e avrà causato un deciso calo delle temperature a suon di piogge e temporali, più frequenti sulle regioni del versante adriatico.

METEO OGGI IN ITALIA, PRIMI TEMPORALI. Il fronte giunto dal Nord Europa valica le Alpi riversandosi sul Triveneto ed inizia la sua marcia verso sud. Avrà il tempo per estendere i suoi effetti al resto della Val Padana con piogge e temporali fino a Piemonte ed Emilia Romagna, localmente anche di forte intensità e grandinigeni, mentre i fenomeni inizieranno ad esaurirsi sul Triveneto. Peggiora entro sera anche al Centro con rovesci e temporali soprattutto sulle Marche, in misura minore su Toscana, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Resiste il bel tempo al Sud. Temperature in calo al Nord e sulle centrali adriatiche, ancora stabili altrove con punte di 30/32°C su interne tirreniche, Tavoliere e zone interne delle isole maggiori.

Meteo in Molise:

METEO OGGI: prima parte della giornata prevalentemente soleggiata su tutto il territorio regionale. Dal tardo pomeriggio, graduale aumento della copertura nuvolosa con addensamenti sempre più compatti che, a partire dalla sera, daranno luogo a rovesci sparsi. Venti deboli al mattino, in rinforzo dalla sera. Temperature stazionarie ma in calo sempre dalla sera.

METEO DOMANI: giornata incerta con nubi più presenti nella prima parte della stessa. Rovesci sparsi all’interno, temporali sulla costa. Nel pomeriggio ultimi fenomeni più probabili sulle zone costiere. Venti moderati. Temperature in diminuzione.

METEO VENERDI’: pressione in rialzo grazie all’allontanamento verso sud del minimo di bassa pressione. Tempo in miglioramento. Cielo poco nuvoloso ovunque. Venti deboli all’interno, moderati sulla