Arrivano i temporali, i tuoni “svegliano” il maltempo. Bomba d’acqua a Portocannone

Tempesta di fulmini sulla costa molisana, anche se a Termoli la pioggia – pure prevista dagli esperti meteo – non è arrivata. Non ancora, almeno, perchè il bollettino di allerta meteo della Protezione Civile regionale, diramato all’intera regione, parla chiaro: da questa mattina e per le prossime 24-36 ore previsti fenomeni temporaleschi di media e forte intensità anche sul litorale adriatico e hinterland, con rovesci e possibili grandinate. L’allerta fino almeno a domani sera è per il momento contrassegnata dal colore giallo, equivalente a una intensità media.

Nel primo pomeriggio di oggi centinaia i fulmini caduti in mare e su territorio del litorale, alcuni talmente vicini e rumorosi da aver innescato una certa paura fra i residenti. Non risultano al momento danni a persone o cose.

E’ andata peggio a Portocannone, piccolo centro investito da una bomba d’acqua che ha allagato strade, accumulato pioggia per svariati centimetri, creato disagi. In questo momento si sta procedendo alla verifica di eventuali danni.