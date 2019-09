Appartamenti di lusso: le zone più richieste a Milano

Milano è al momento una delle città italiane più apprezzate sia in Italia che a livello internazionale. La città è stata in grado di attrarre negli anni un gran numero di aziende, oltre che ogni anno milioni di turisti che vi si recano a visitarla.

Il mercato immobiliare milanese è in forte crescita e ha visto aumentare soprattutto la domanda degli immobili di pregio. La crescita è generale, ma ovviamente ci sono delle zone che sono state valorizzate di più e che hanno visto un incremento notevole del valore delle case.

Chi è interessato all’acquisto di un appartamento di lusso nella città meneghina può optare per diverse zone che ospitano degli immobili di alto valore. Le previsioni, per di più, affermano che il loro valore potrebbe aumentare nei prossimi anni, il che renderebbe questi immobili anche un ottimo investimento, oltre che una proprietà ideale in cui vivere.

Milano centro

Il centro di Milano è da sempre molto ambito e gli immobili collocati in quest’area hanno l’ulteriore pregio di permettere all’acquirente di beneficiare a 360 gradi della vita vivace di una delle metropoli più cosmopolite d’Europa. Ci sono diversi appartamenti in vendita a Milano centro tra cui poter scegliere e di cui potersi innamorare.

Molti di questi immobili sono dei veri e propri gioielli architettonici, che richiamano la storia di Milano, essendo collocati in palazzi storici. La case sono state ristrutturate rispettando le nuove normative in vigore e per chi ama lo sfarzo di una volta il centro di Milano è la soluzione ideale.

Porta Romana

A poca distanza dal cuore di Milano, Porta Romana è un’ottima zona per chi cerca immobili di lusso e vuole stare fuori dal centro cittadino. Il Duomo è raggiungibile a piedi, la zona di Porta Romana è ricca di attività e di proprietà di grande valore. Nuovi progetti immobiliari sono in corso per valorizzare ulteriormente questa zona, che già di per sé merita di essere tenuta in considerazione.

Isola e City Life

Il quartiere Isola è una zona periferica a nord di Milano. Fino a qualche anno fa gli immobili non avevano un grande valore ed il quartiere non offriva alcun tipo di attrazione e di attività, infatti era frequentato solo da chi aveva una casa in zona.

Nel giro di pochi anni si è assistito ad un radicale mutamento: sono stati fatti investimenti per milioni di euro per valorizzare questo quartiere, tantissime aziende hanno deciso di costruire qui le loro sedi ed è stata fatta una ristrutturazione di tutto il contesto urbano.

Attualmente, il quartiere Isola è uno dei più ambiti di Milano. Il sogno di molti è un appartamento nel Bosco Verticale – edificio che ha ricevuto dei riconoscimenti internazionali – che sorge a due passi dalla piazza Gae Aulenti, nuovo simbolo di Milano anche per la presenza dello stupendo grattacielo Unicredit.

Storia simile quella vissuta da City Life, un’altra zona periferica di Milano sulla quale si è investito molto e che è diventata sede di numerosi appartamenti di lusso. Non a caso, chi aveva già una casa in questo quartiere ha visto aumentare di molto il valore del proprio immobile in poco tempo.

Navigli

I navigli di Milano sono sempre stati amati, ma la rivalutazione delle case risale soprattutto agli ultimi anni. La zona è perfetta per la movida notturna: i vicoli si popolano di persone che frequentano bar, ristoranti e locali della zona per trascorrere una serata in tranquillità. Il centro di Milano è un po’ lontano, ma con il trasporto pubblico o in macchina si arriva in poco tempo.