52 anziani guglionesani stanno trascorrendo 15 giorni nel Comune di Riccione per cure termali, organizzato grazie al grande impegno profuso dall’assessore ai servizi sociali Elisa D’Astolto. Nella giornata di ieri 25 settembre hanno ricevuto la visita del Sindaco, che ha trascorso qualche ora con loro, trattenendosi a pranzo.

Nell’occasione sono stati donate 52 spille raffiguranti lo stemma del Comune che tutti hanno subito indossato con orgoglio. Inoltre si è avuto modo di festeggiare anche il compleanno di Domenico Pettinicchio il quale ha ricevuto in dono da parte dell’amministrazione comunale il libro “Sant’Adamo di Guglionesi“ di Luigi Sorella.

“Non potevo non venire a trovare i miei anziani, vero punto di forza di tutta la comunità guglionesana e indispensabile riferimento di ogni famiglia – commenta il primo cittadino Mario Bellotti – Protettivi, determinati e sempre pronti a dispensare buoni consigli. Senza di loro non saprei davvero come fare. Per questo la loro salute ci è particolarmente cara. L’unico rammarico non aver potuto cenare per mangiare le lasagne in brodo, nostro piatto tipico asportato ora anche a Riccione, preparato dalle mani super esperte delle nostre nonne”.