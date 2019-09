L’inciviltà può essere uno schiaffo alla tradizione, oltre che al decoro. Specialmente quando rappresenta l’arma vile di imbecilli senza sogni, ne’ rispetto; del prossimo e della propria città. Della propria storia.

La suggestiva passeggiata di salita San Bartolomeo, “corridoio” panoramico disteso nel cuore antico di Campobasso, torna nuovamente vittima delle sortite e della maleducazione dei vandali di turno.

Questa volta gli screanzati hanno pensato bene di lasciare sul posto gli odiosi “cimeli” della loro notte brava, mandando in frantumi una bottiglia appena consumata e lasciandone i resti sulle mattonelle della scalinata. E pensare che i cassonetti erano lì, a qualche metro di distanza appena. Ma l’ignoranza, si sa, molto spesso ottenebra sguardi e coscienze.

Un episodio triste e allarmante, per la volgarità del gesto quanto per il rischio di spiacevoli incidenti causati proprio dalla presenza delle schegge di vetro (alcune davvero piccole e quindi difficilmente distinguibili a occhio nudo, specie nelle ore notturne) sulla pavimentazione. Anche perché in quella zona non di rado si trovano a passeggiare anche bambini.

Non che sia esattamente una novità. Nei mesi scorsi, infatti, l’area era già stata presa di mira dai vandali, che avevano scaricato la propria frustrazione prima contro uno dei cassonetti per i rifiuti (proprio accanto all chiesa di San Bartolomeo) e poi danneggiando in maniera pesante la vetrata della torre di Delicata Civerra, che ad oggi non è ancora stato sostituita.