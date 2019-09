Dopo gli scippi dei mesi scorsi, un altro episodio di micro criminalità al quartiere Carmelo di Termoli. Qualcuno ha scassinato la porta di ingresso e rubato l’incasso e due computer nel negozio ‘Tiziano Flowers Design’ di via De Gasperi, proprio di fronte l’Istituto commerciale ‘Boccardi’.

Il fatto è avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre, in un orario compreso fra le 13, quando i titolari avevano chiuso l’attività per la pausa pranzo e le 15 circa, quando si sono accorti del furto.

Incredibilmente nessuno sembra aver visto o notato nulla di anomalo, benché fosse pieno giorno, in un orario in cui molti studenti escono da scuola o le persone rientrano a casa per il pranzo.

Oltretutto di fronte all’attività di rivendita fiori c’è la caserma della Polizia Municipale ma questo pare non aver scoraggiato gli ignoti che hanno forzato la porta di vetro all’ingresso e sono penetrati all’interno praticamente indisturbati.

“L’incasso sarà stato di 200 euro circa, visto che avevo pagato i fornitori – ha rivelato il titolare qualche minuto dopo il sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Termoli -. Ma i pc erano molto più costosi, con monitor grandi come un televisore. Anche per trasportarli ce n’è voluto, però nessuno pare aver visto nulla”.

Non sembrano esserci telecamere di videosorveglianza che possano essere d’aiuto alle indagini dei carabinieri. L’attività ‘Tiziano Flowers Design’ non ne dispone, né il bar e gli altri negozi attigui. Una videocamere c’è invece sul tetto della scuola ‘Boccardi’ ma non è certo che fosse attiva al momento del colpo.

Il titolare del negozio ha sporto denuncia ai carabinieri nella speranza che possano emergere elementi utili alle indagini.

Intanto il quartiere Carmelo continua a essere segnato da piccoli furti e scippi che in questi mesi hanno fatto molto parlare mettendo la popolazione in allarme, anche per via di frequentazioni non proprio raccomandabili.