Ancora un cinghiale investito sulle strade molisane. Stavolta è accaduto nella notte fra domenica e lunedì, appena fuori dal centro abitato di San Felice del Molise.

Un uomo alla guida di una Peugeot 308 bianca ha centrato un ungulato che stava attraversando la strada ferendolo mortalmente. L’animale si è accasciato sul ciglio della strada sanguinante, mentre l’auto ha subito dei danni sul lato destro del paraurti e del fanale.

Il guidatore non ha subito ferite importanti ma ha riportato un colpo al collo e alla schiena e ha avuto bisogno di accertamenti. Sul posto i carabinieri.

In zona è stata anche notata dell’uva mangiucchiata, segno evidente del passaggio dei cinghiali. Il problema degli ungulati sull’intero territorio molisano resta quindi pressante, sia per la sicurezza sulle strade che per l’agricoltura spesso messa in ginocchio dai danni provocati dal passaggio di questi animali.