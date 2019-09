Altro successo per “Kiss me Deadly”, Santovincenzo: “Ogni anno ritroviamo nuove motivazioni”

Tempo di bilanci per “Kiss me deadly”. La kermesse sul noir, giunta alla quinta edizione, ha inanellato l’ennesimo successo, incantando ancora una volta il pubblico dell’ex Gil.

Ottima l’affluenza, nonostante il clima talvolta “ingrato”, per una rassegna che ha portato in città ben due anteprime assolute e nove film internazionali, una mostra di assoluto livello e valenza collezionistica, oltre ai tre workshop incentrati sul giornalismo e sul fumetto; senza dimenticare, poi, la fitta serie di incontri di letteratura con ospiti d’eccezione e l’elaborazione di un fotoromanzo realizzato interamente a Campobasso.

Un appuntamento “multiforme”, a profonda connotazione culturale, ideato e curato dalla neonata associazione “Kiss me deadly” e promosso dalla Fondazione Molise Cultura sotto l’egida dell’Assessorato regionale al Turismo e Cultura.

“Per celebrare la quinta edizione – commenta il direttore artistico Leopoldo Santovincenzo – abbiamo immaginato e realizzato un programma vasto ed eterogeneo, omaggiando ogni forma di arte impregnata di noir. Ogni anno cerchiamo di proporre una nuova sfumatura del noir. Quest’anno abbiamo riportato alla luce il desueto fotoromanzo ed è stato un successo, oltre che un grande divertimento. Siamo, tuttavia, giunti ad un’edizione importante, dalla quale partono scelte determinanti per il futuro della manifestazione. Non pensavamo certo di arrivare sin qui, ma grazie al pubblico sempre numeroso ed entusiasta, ogni anno ritroviamo nuove motivazioni per rimetterci al lavoro.”

“Kiss Me Deadly” ha infatti iniziato a calcare le scene nazionali: gli autori e la stampa del settore seguono la kermesse come uno dei pochi palcoscenici dedicati al noir in Italia: “Un’ulteriore opportunità -si legge nella nota – per il Molise di lasciar scoprire il suo fermento culturale in una realtà naturalistica ed enogastronomica molto attrattiva, ma di nicchia come del resto Kiss Me Deadly”.

Soddisfazione anche nelle parole di Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura: “È la conferma di una manifestazione di successo che segna la ripresa degli appuntamenti autunnali e che sottolinea il ruolo centrale di palazzo Gil aperto alle varie iniziative, una autentica agorà della cultura gestita dalla Fondazione Molise Cultura”.

