A piedi, in bici o accompagnati dai bastoni delle camminate: si sono ritrovati in tanti domenica mattina 1° settembre ad Acquaviva Collecroce per la camminata per i bambini sordo ciechi. Il comitato festa “San Michele Arcangelo” del borgo di origine croata ha organizzato la mattinata di sport e solidarietà in mezzo alla natura riuscendo a coinvolgere un centinaio di iscritti che hanno sostenuto la buona causa.

La partenza di buon ora in piazza Nicola Neri ha visto anche in campo tante famiglie, poi dopo il saluto del sindaco Francesco Trolio, il gruppo è partito lungo il percorso di sei chilometri che ha toccato diverse strade del paese, la strada provinciale per poi rientrare ad Acquaviva.

Lungo il percorso ad allietare i partecipanti durante le soste ristoro il gruppo ‘A Paranze di Termoli che ha partecipato all’iniziativa. Soddisfatti gli organizzatori che hanno così potuto donare l’intero ricavato alla Lega del Filo d’Oro “per poter accendere nei bambini una scintilla che li stimoli a trovare una strada per uscire dal buio e dall’isolamento nel quale sono confinanti”, hanno commentato, con l’impegno a riproporre l’iniziativa molto presto.