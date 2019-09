‘Campagna amica’, riapre l’agrimercato di Coldiretti: ogni giovedì e sabato cibi e cosmetici a km 0

Qualità, freschezza dei prodotti, rigorosamente bio e a km zero: è questo il cardine su cui si basa l’Agrimenrcato di ‘Campagna Amica’ a Campobasso proposto da Coldiretti. L’appuntamento settimanale, divenuto ormai un punto di riferimento per i molisani alla ricerca di cibi e prodotti per la cosmesi biologici locali, riapre i battenti dopo la pausa estiva: domani, giovedì 19 settembre, dalle 8.30 alle 15 sarà nuovamente possibile recarsi nello stand targato Coldiretti per acquistare ottimi cibi ed avere la possibilità di gustare i menù preparati con i prodotti in vendita nell’Agrimercato, anche da asporto.

Il mercato di ‘Campagna Amica’ è una piccola e nutrita comunità che vuole diffondere la genuinità dei prodotti a km zero che sempre più consumatori hanno imparato ad apprezzare. Gli stand sono aperti ogni giovedì e sabato in via Insorti d’Ungheria dove sarà possibile acquistare, direttamente dalle mani dei produttori, una varietà di articoli: frutta, verdura, salumi, formaggi ma anche pasta, pane, prodotti da forno, conserve e sottolio di ogni genere, e poi anche miele, olio, vino.

Ma non è tutto, perché all’Agrimercato nulla è lasciato al caso: sono numerose le aziende che hanno dedicato uno spazio alla bellezza ed alla cura del corpo, producendo e mettendo in vendita saponi, shampoo, stick labbra e creme a base di olio extravergine di olive, miele e cera d’api, tutti prodotti naturali che tanto sono richiesti ed apprezzati oggi dai consumatori.