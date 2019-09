Si corre la Marcia dei Misteri, sosta vietata e strade chiuse al traffico

Torna la manifestazione podistica ‘La Marcia dei Misteri’ che si svolgerà domenica 15 settembre. L’iniziativa, che coinvolge bambini e famiglie, si svolgerà tra Campobasso e Ferrazzano.

Per questo dalle ore 7 fino al passaggio della gara sarà vietata la sosta in piazza della Vittoria (parcheggio laterale destro al Monumento dei Caduti fino all’ingresso in villa de Capoa), piazza Falcone e Borsellino fino a incrocio semaforico di Viale Principe di Piemonte; viale Elena, da incrocio di via Nobile a piazza Falcone e Borsellino; piazza Vittorio Emanuele (da piazza D’Ovidio a Via Nobile); piazza d’Ovidio fino a piazza Pepe; via Orefici; viale del Castello, da incrocio di viale fratelli Sipio a Via Petitti; porta San Paolo; via Marconi, da via Firenze all’ingresso Piazzetta Palombo; via Palombo; corso V. Emanuele, dall’incrocio di via Palombo a Via Pietrunto.

Inoltre dalle ore 9 saranno chiuse al traffico piazza della Vittoria; piazza Falcone e Borsellino; viale Principe di Piemonte, dall’incrocio di via Papa Giovanni XXIII a via Trivisonno; via Conte Rosso; piazza A.d’Isernia; via Duca degli Abruzzi; viale Elena, da via Nobile a Piazza Falcone e Borsellino; piazza V.Emanuele, da Piazza D’Ovidio a Via Nobile; piazza d’Ovidio; piazza Pepe; via Orefici; viale del Castello, da incrocio Viale F.lli Sipio a Via Petitti; porta San Paolo; via Ziccardi; via Cannavina; via S.Antonio Abate; via Marconi, da Via Firenze a ingresso Piazzetta Palombo; via Palombo; corso V. Emanuele, da incrocio Via Palombo a Via Pietrunto.