La matematica è un po’ come la nostra esistenza, o la capiamo al volo oppure diventa una strana lingua incomprensibile, si procede per tentativi ed errori, individuati gli sbagli, li correggiamo per non ripeterli più, fino ad arrivare alla soluzione. Nella vita non ci sono sconti e offerte speciali, basta non risparmiarsi mai, quello che non dai oggi, domani potresti non essere in grado di darlo.

Nella vita bisogna “avere i numeri”, non quelli buoni da giocare, ma come garanzia di professionalità e capacità, a volte, però li “diamo i numeri”, dicendo o facendo cose senza senso, tuttavia, in luoghi dove si rischiava di “essere quattro gatti”, abbiamo “fatto numero”. Nella vita, anche se è il sogno di molti, non è importante “essere il numero uno”, quello che vale è il numero primo, l’unico non divisibile, risultato dalla propensione a relazionarsi con gli altri, sottraendo malizia o secondi fini, aggiungendo infiniti zero alla bontà, moltiplicata per il rispetto e l’onestà.

Nella vita non è gratificante “essere un numero”, non contare nulla come persona intelligente e logica, a tutti è capitato di migliorare una situazione prendendo “due piccioni con una fava”, speranzosi o pessimisti di dire “non c’è due senza tre”, ci siamo frazionati i meriti o le colpe con “una volta per uno non fa male a nessuno”, con scaltrezza abbiamo fatto “due più due” oppure dopo una lunga fatica, ci hanno incoraggiato dicendoci “hai fatto trenta fai anche trentuno”, e con un piccolo sforzo siamo arrivati allo scopo prefissato. Potrei continuare ulteriormente, ma dico grazie mille a tutti, perchè nella vita il massimo non esiste, un millesimo in più sì.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)