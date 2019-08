Aggiornamento ore 15 – Dovrebbe terminare a minuti l’emergenza elettricità che sta interessando un’area limitata del centro cittadino di Termoli. In questi minuti operai dell’Enel stanno attivando altri due gruppi elettrogeni arrivati nel primo pomeriggio e sistemati in via Alfano, fra II e III Corso e in corso Umberto I, all’intersezione con Corso Fratelli Brigida.

Si tratta di soluzioni di emergenza per far fronte alla mancanza di elettricità provocata dal guasto a un cavo sotterraneo di media tensione che da stamattina ha lasciato al buio il centro da corso Umberto a scendere, ma soltanto l’area che guarda verso il mare, quindi porto, via Delcroix, via Belvedere, corso Vittorio Emanuele III e lato mare di corso Fratelli Brigida.

Aggiornamento ore 12.50 – Sono al lavoro diverse squadre di tecnici dell’Enel e di Enel Distribuzione che in particolare stanno lavorando in questo momento nei pressi del Mercato ittico dove a breve verrà attivato un cavo per alimentazione di un generatore di corrente e che ripristinerà la corrente elettrica almeno in tutta la zona del Porto che è interessata black-out, insieme alle altre. Ci vorrà invece un po’ più tempo per ridare la corrente la zona del Secondo corso dove dovranno arrivare dei nuovi generatori di corrente. Il guasto pare sia stato provocato dalla rottura di un cavo che ha messo fuori uso quattro diverse cabine.

Aggiornamento ore 12.30 – Sono oltre mille le utenze coinvolte dal guasto sulla rete elettrica a Termoli, innescato pare da un calo di tensione sulla media linea. Non ci sono ancora tempi certi per il ripristino del servizio, mentre la mancanza di corrente sta praticamente rovinando la giornata lavorativa anche delle attività della Piazzetta Insorti d’Ungheria e di via Marconi. Qui i ristoranti non potendo utilizzare gli strumenti alimentati dalla corrente elettrica sono praticamente fermi. I camerieri sostano nei pressi dei tavoli addirittura sono seduti senza poter far nulla, mentre i clienti chiaramente scarseggiano.

Aggiornamento ore 12 – Prosegue il caos in centro a Termoli quando è ormai passato mezzogiorno. Non si riesce ancora a capire quando verrà ripristinata la corrente elettrica per le attività e le abitazioni nella zona dal Secondo corso a scendere, da Corso Umberto fino al porto. Una delle stranezze è che l’elettricità è stata ripristinata a singhiozzo in alcune attività, come ad esempio il panificio sul Terzo Corso, mentre il lato opposto della stessa strada è ancora totalmente al buio. Il guasto riguarda anche via Delcroix con il Ristorante Recchi che non può aprire, al pari di tutti gli altri ristoranti della zona. Mancano inoltre informazioni precise sul quando verrà risolto il problema.

Molte attività possono fare affidamento su una assicurazione che li mette al riparo dai guasti provocati dalla assenza prolungata di corrente elettrica, ma c’è anche chi non usufruisce di questa opzione e si trova in condizioni disperate: dopo aver perso una mattinata di lavoro vede davanti a sé un ulteriore danno economico.

Ore 11 – Centro di Termoli nel caos per via di un crollo della rete elettrica che ha interessato diversi punti, innescando una raffica di disagi e danni ingenti, ancora da quantificare. Alle 7 circa di questa mattina, 28 agosto, il black-out, che inizialmente ha coinvolto gran parte della città. È durato poco tempo, con l’eccezione di una ampia area tra Corso Umberto, Corso Fratelli Brigida e il terzo Corso, dove invece l’elettricità non è tornata.

Alle 11 la situazione è problematica, con molte le attività chiuse – dal Tigre al bar Grecale – che hanno affisso cartelli per i clienti, Corso Fratelli Brigida (dove insistono moltissime attività di ristorazione e bar) di fatto paralizzata e commercianti inferociti. Supermercati e bar non possono lavorare, mentre i generi alimentari rischiano di deperirsi in fretta e risultare invendibili.

Ma i disagi si riscontrano anche in uffici e studi professionali, dove elettrodomestici, macchinari e linee internet sono in tilt. Diverse squadre Enel sono in azione per riparare i guasti, con la speranza che entro l’ora di pranzo si riesca a risolvere il problema.

Intanto il Terzo corso è servito da gruppi elettrogeni mentre per altre strade la criticità permane. Forse un sovraccarico o un improvviso calo di tensione l’origine del disservizio, che sta investendo pesantemente il centro della cittadina adriatica. Un problema analogo si è verificato poco prima intorno alle 10 anche a Guglionesi, dov’è il paese è rimasto senza corrente elettrica per pochi minuti. Poi la situazione è tornata alla normalità. A Termoli invece i danni e le conseguenze sono ben più serie, con il timore soprattutto di rovinare i generi alimentari per via dei frigoriferi e dei condizionatori in tilt.

seguono aggiornamenti