Vittorio Esposito inizia il recupero dall’infortunio a Vasto: lo seguirà l’ex campione del mondo Amelia

Vittorio Esposito si allenerà a Vasto, dove seguirà un periodo di recupero seguito dall’ex campione del mondo e oggi allenatore della Vastese Marco Amelia, dopo l’operazione al piede sinistro che lo terrà fuori dai campi di gioco ancora per qualche settimana.

La fase di recupero all’Aragona di Vasto inizierà domani 20 agosto per l’attaccante sammartinese, reduce da una stagione con la maglia del Taranto, in serie D.

Dopo un colloquio con Amelia, nel quale l’allenatore e il fantasista hanno trovato punti di contatto, si è deciso che Esposito verrà seguito personalmente da Amelia, il quale oltre a essere allenatore è anche fisioterapista professionale e quindi potrà fornire indicazioni e consigli utili sul recupero del 30enne molisano, che in carriera ha vestito tra le altre, le maglie di Pescara, Sambenedettese, Matelica, Chieti, Campobasso e Termoli.

Da parte della dirigenza della Vastese, formazione impegnata in serie D, massima disponibilità per Esposito che fra una ventina di giorni dovrebbe scegliere il proprio futuro e non esclude di poter proseguire la carriera a Vasto. Il giocatore di San Martino in Pensilis e il suo manager Roberto Turco hanno voluto fare un ringraziamento particolare all’allenatore Amelia, al presidente della Vastese e all’intera società per la disponibilità dimostrata.