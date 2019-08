Ancora vandali in azione alla villa comunale di Campobasso. La denuncia arriva dall’assessore comunale Simone Cretella che ieri, con uno scatto, ha immortalato una delle antiche panchine della villa divelte. “C’è gente che preferisce la villa brutalizzata da ignobili atti vandalici compiuti da eroici bulletti, tanto codardi quanto viziatelli”. Uno sfogo rilasciato su Facebook che non è passato inosservato e che nel giro di poche ore ha fatto incetta di commenti. La richiesta principale dei cittadini riguarda l’installazione della videosorveglianza all’interno della villa. Una soluzione che probabilmente sarà al vaglio dell’amministrazione comunale. Il mancato rispetto delle cose e dei luoghi pubblici viene denunciato quotidianamente a Campobasso. Cattive abitudini riscontrate soprattutto per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti.

L’episodio di vandalismo in Villa de Capoa arriva alla vigilia del “Festival delle birre artigianali”, che da questo pomeriggio vedrà il polmone verde di Campobasso ospitare cittadini, molisani e – si spera – turisti. Sarà il primo evento pubblico a Campobasso targato “plastic free”. Un’iniziativa che va nella direzione del rispetto per l’ambiente. Il Comune garantirà la sicurezza e – come si deduce dalle azioni e dalle parole degli attuali amministratori della città, – il contrasto all’inciviltà sarà un segnale distintivo nei prossimi cinque anni. “Stiamo facendo ogni sforzo per restituire decoro e bellezza a Villa De Capoa – commenta Cretella. – Ovviamente non ci fermeremo e non la daremo vinta a chi compie atti vandalici”.