Via il verde per far spazio a una base di cemento, proteste da via Martiri della Resistenza

Via il verde, spazio al cemento. Da pochi giorni sull’aiuola che separa i palazzi di via Martiri della Resistenza da via Olanda si sono svolti dei lavori di natura privata per consentire l’edificazione di una base di cemento.

Un’operazione ha trovato l’opposizione di alcuni residenti dei condomini che affacciano su via Olanda. “A parte tutto il caos provocato dal fatto che sono state scaricate delle pietre – riferisce una cittadina – ma ci domandiamo se è possibile togliere quel poco di verde che ci è rimasto per metterci del cemento”.

Da parte di alcuni condomini anche una segnalazione recapitata al comando di Polizia municipale della città per le verifiche del caso.