È da circa una settimana che sul marciapiede di via Magellano ci sono vetri di bottiglie rotti. La segnalazione arriva da più di un utente che si è trovato a passare di lì per recarsi in spiaggia sul lungomare nord termolese. Lo spettacolo è inderocoso oltre che pericoloso.

Davvero una brutta cartolina per una cittadina di mare e proprio sulla via che molti bagnanti percorrono per scendere al mare.