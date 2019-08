Negli ultimi giorni, dopo l’esito delle Provinciali di Isernia, è stata il bersaglio ‘preferito’ di quasi tutto il centrodestra regionale: c’è chi l’ha definita “bugiarda”, chi invece di voler imporre le sue decisioni in Molise o di fare “chiacchiere da marciapiede”. Dall’europarlamentare Aldo Patriciello al presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, parecchi big della coalizione si sono scagliati contro la coordinatrice regionale di Forza Italia Anna Elsa Tartaglione.

Mentre il governatore Donato Toma ha provato a gettare acqua sul fuoco, la parlamentare è rimasta in silenzio. Un silenzio che ha interrotto questo pomeriggio, 31 agosto, inviando nella redazioni giornalistiche una nota stampa in cui invita il centrodestra a restare unito sia in Molise che a Roma.

La coalizione è infatti in difficoltà sia a livello regionale che nazionale: qui perchè la maggioranza che sostiene il presidente Donato Toma è sempre più litigiosa, mentre a Roma il centrodestra rischia di finire all’angolo nel caso in cui Pd e M5S riescano a trovare l’accordo sul governo.

“In un momento politico così confuso e dinanzi al rischio di ritrovarci un governo di ultrasinistra – sottolinea la Tartaglione – credo occorra archiviare in fretta polemiche o vecchi rancori e prendere spunto dalle parole del presidente Berlusconi per lavorare a un centrodestra unito, rinnovato, moderno e liberale, capace di fare opposizione in maniera seria e concreta ad eventuali esecutivi ‘lacrime e tasse’ che rischiano davvero di portare il Paese sull’orlo del baratro”.

E ancora: “Basta polemiche e divisioni, siamo alleati alla Lega ma non subalterni. Lavoriamo insieme, lontano da veleni e senza cadere nella trappola delle rivendicazioni e dei personalismi, per ricostruire una coalizione vincente sulla base dei tanti successi, anche recenti, ottenuti sui territori. In tal senso il Molise è stata la prima regione a vedere trionfare il centrodestra guidato da Donato Toma dopo le politiche del 2018 e proprio contro quei Cinque stelle che solo un mese prima avevano stravinto in regione toccando il 50 per cento. Segno che gli elettori vogliono unità e premiano sempre le proposte politiche credibili e innovative”.