È ancora possibile iscriversi agli esami d’ammissione ad Infermieristica e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per l’anno accademico 2019/2020. La domanda deve essere presentata entro le 12 del 2 settembre. Per ulteriori informazioni relative al bando, alle procedure amministrative, alle modalità di registrazione e presentazione della domanda e alla prova, basta accedere al portale dello studente nel sito istituzionale dell’Università. Non resta che affrettarsi, anche per non perdere i vantaggi e le opportunità di usufruire delle borse di studio che l’Ente per il diritto allo Studio Universitario mette a disposizione ogni anno e per le quali la domanda va presentata entro il 30 agosto.

“Le professioni sanitarie sono caratterizzate da processi in continua evoluzione, che hanno ampliato il quadro delle competenze e responsabilità fondamentali per il ruolo sempre più moderno richiesto dal sistema sanitario pubblico e privato per l’esercizio del mestiere – spiegano dall’Unimol – Un’opportunità importante per quanti desiderano diventare infermieri o tecnici delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro. Professioni queste che trovano continue richieste dal mondo del lavoro. Tutto ciò rappresenta una fonte di prospettiva futura ricca di possibilità da cogliere subito e da cui attingere concrete opportunità.

La programmazione dei percorsi di studio per le professioni sanitarie del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’UniMol, di tirocinio, le esperienze sul campo e i periodi di formazione all’estero rappresentano un ponte tra le esigenze del territorio regionale e nazionale – si legge ancora – e i giovani che si apprestano a cogliere le opportunità offerte dalla formazione, didattica e ricerca che caratterizzano l’organizzazione di questa sfera professionale” concludono dal polo didattico molisano.