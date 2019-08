Un argentino-croato per l’Olympia Agnonese. Lanciata la campagna abbonamento

L’Olympia Agnonese si rinforza con l’ingaggio del centrocampista argentino-croato, Geronimo Viscovich, classe 1987, con una lunghissima esperienza internazionale, proveniente dalla Polonia dove nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Wòlczanka. Oltre a Viscovich, sono in prova diversi under che potrebbero firmare nelle prossime ore.

Domani 13 agosto invece è in programma l’amichevole con i laziali dell’Albalonga (serie D, girone G), ad Agnone.

La società granata ha inoltre deciso che il tagliando di ingresso domenicale tornerà a dieci euro e chi sottoscriverà un abbonamento avrà riservato un comodo seggiolino in tribuna. Il club di viale Castelnuovo, alla sua tredicesima stagione consecutiva in serie D, lancia la campagna abbonamento 2019 – 2020: “Aiuta il Grifone a volare più in alto…abbonati“.

In più, altra novità promossa dal sodalizio del presidente Marco Colaizzo, quella di poter pagare la tessera in otto comode rate senza alcun interesse, basta chiedere l’opzione all’atto della sottoscrizione. Questi i costi: Abbonamento Gold 500 euro; Poltroncina tribuna Centrale 250 euro; Tribuna Distinti con seggiolino 170 euro; abbonamento donne tribuna Distinti 130 euro.

“La campagna abbonamento è un modo per sostenere e ribadire la propria vicinanza ad un progetto che oltre a coinvolgere diversi aspetti della vita sociale, rappresenta di fatto un fenomeno territoriale dalle ricadute commerciali e di markenting” sottolinea il presidente Colaizzo.

„Dopo la raccolta pubblica in occasione dell’iscrizione, che ha permesso di raggiungere 24mila euro in pochissimi giorni, circostanza eccezionale per un paese di 5mila abitanti – prosegue il numero uno –, ci aspettiamo un ulteriore attestato d’amore nei confronti della gloriosa maglia Granata, che oggi rappresenta la massima realtà sportiva di un’area, quella dell’Alto Molise e dell‘Alto Vastese, spesso e volentieri alla ribalta dei media nazionali grazie proprio al mondo del calcio.

L‘Olympia – conclude Colaizzo – resta un fenomeno socio-economico da difendere, salvaguardare e potenziare, in cui crediamo ciecamente. Spero che con noi lo lo facciano gli amanti del calcio genuino, dei sani valori, quello che offre emozioni a interi nuclei familiari che la domenica scelgono di assistere alle gare del Civitelle“.