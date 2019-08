Un altro giovane stroncato dalla malattia che non lascia scampo. Il Molise aspetta di conoscere lo studio sui “veleni”

Guglionesi ha perso un altro giovane: un padre, un marito, un lavoratore e una persona sensibile e benvoluta, che stava coltivando il sogno di attivare una polizia ecozoofila sul territorio.

Antonio è morto dopo un periodo di malattia nell’hospice di Larino (foto), dove il fine vita dei pazienti terminali è un po’ meno doloroso, un po’ più dolce e pietoso. Il male che lo ha aggredito non gli ha lasciato scampo, esattamente come successo a tanti altri cittadini del Comune bassomolisano.

Antonio è un altro dei tanti giovani costretti a lasciare molto prima del tempo naturale questa vita a causa del tumore. L’amarezza, la sofferenza impotente nella popolazione sono enormi. 47 anni, tornato ragazzino dal nord Italia, abituato a lavorare sodo e con tante passioni, non ultima un senso civico e l’interesse per il territorio nel quale viveva e aveva creato una famiglia che lo aveva spinto anche a mettersi in gioco alle elezioni amministrative.

Disponibile e gentile, amante degli animali e della natura: lascia un vuoto nella comunità di Guglionesi e un grande senso di sconcerto davanti alla inadeguatezza di strumenti per combattere un male che non fa sconti a nessuno e non guarda in faccia né all’età ne alle caratteristiche personali.

Antonio- i cui funerali ci saranno domani pomeriggio, domenica, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore – lascia una moglie e un figlio mentre in paese e sui social si susseguono i messaggi – più che mai sinceri in questo caso – di addio. E si apre di nuovo il fronte della riflessione su una malattia che continua a mietere vittime senza che sia possibile conoscere le cause che moltiplicano i casi di malattie neoplastiche fra la popolazione, facendo temere una incidenza superiore alla media nazionale.

Sono tante le domande dei cittadini, in attesa di avere i primi risultati del registro tumori che tuttavia non è ancora non è nella piena funzionalità. Nel 2018 la Regione Molise ha definito gli aspetti regolamentari dello strumento utile a stabilire un nesso di causa-effetto, mentre a breve dovrebbe arrivare l’esito dello studio partito a gennaio per rispondere al quesito se il Molise sia un terra sana oppure ‘nasconda’ dei veleni che causano malattie mortali anche per gli animali. E’ un progetto pilota voluto da Asrem e Regione Molise e che coinvolge il professore Antonio Giordano, direttore del dipartimento di Medicina, chirurgia e neuroscienze dell’Università di Siena, e dello ‘Sbarro Institute’ della Temple University di Philadelphia, e il professore Orlando Paciello dell’Università degli Studi di Napoli.