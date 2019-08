Ubriachezza molesta e furto aggravato: quattro persone denunciate tra cui due minorenni

Un bilancio intenso quello portato a termine dal Commissariato di Polizia di Stato di Termoli che, a seguito dell’attività info investigativa, ha denunciato quattro persone, tra cui due minorenni. A macchiarsi del crimine di ubriachezza molesta è N.M. di 51 anni che è stato pizzicato dal personale della Squadra Anticrimine e degli agenti della volante mentre si trovava in un esercizio pubblico di Termoli. L’uomo era agli arresti domiciliari ma ha eluso la misura restrittiva recandosi nel bar dove ha iniziato a creare scompiglio, infastidendo i clienti. Una volta rintracciato è stato deferito all’autorità giudiziaria per ubriachezza molesta.

Ma l’attività degli agenti non si è fermata qui: in seguito ad una denuncia di furto, formalizzata dal responsabile di un noto centro commerciale termolese, il personale dell’Ufficio Anticrimine è riuscito a rintracciare R.M.G., 31enne di origini molisane, che aveva sottratto dagli scaffali circa 300 euro di merce senza pagarla. Scavando nel sua fedina pedale, gli agenti hanno scoperta che non si trattava di un episodio isolato, dal momento che la donna era già stata pizzicata in flagranza di reato altre quattro volte. Per lei è scattata la denuncia per furto aggravato ed il foglio di via obbligatorio che le vieta il ritorno a Termoli per tre anni.

Le ultime denunce per furto aggravato in concorso sono state raccolte nei confronti di due minorenni di origini pugliesi che, nella notte tra il 8 ed il 9 marzo, hanno commesso una serie di furti a danno di varie attività del centro di Termoli. Le indagini, avviate dalla Squadra Anticrimine in collaborazione con i Carabinieri, sono andate avanti per diverse mesi con l’ausilio delle immagini fornite dalle telecamere di sicurezza presenti nei vari locali finiti nel mirino dei due minori. Il lavoro svolto dalle due unità, coadiuvato dagli accertamenti della Polizia Scientifica, ha permesso di risalire ai due giovani autori dei reati.