Al via domani 6 agosto la 17esima edizione di MoliseCinema, inaugurata dalla modella molisana Greta Ferro (foto sotto) e dal fotografo larinese Paolo di Paolo, autore della foto scelta come manifesto di questa edizione. Presente all’inaugurazione anche l’attore Gianmarco Saurino, che presenterà lo spettacolo teatrale “Moby Dick – La bestia dentro”.

Tra i momenti più attesi, l’inaugurazione presso la Galleria Iannucci della mostra “Baci nel cinema”, curata dal Centro sperimentale di Cinematografia e realizzata con foto tratte dall’Archivio della Cineteca Nazionale, ritraenti i baci tratti da film che hanno fatto la storia del cinema italiano.

L’inaugurazione sarà preceduta dalla presentazione del Festival dei diritti umani di Orvieto, con la proiezione di “Alla salute” di Brunella Filì. Seguirà lo spazio dei Libri, con la presentazione di “Alla ricerca della sala”, di Nicola Curtoni ed Emilia Desantis. Per i più piccoli, nell’Area Festival, sarà allestito lo Spazio bambini: fare i fiori carta, un laboratorio a cura del gruppo animatori del centro storico di Larino.

In serata poi inizierà la competizione per Paesi in corto – Concorso corti internazionali, con “Pupovina “di Oleksandr Bubnov, a seguire “City Plaza Hotel” di Anna-Paula Hönig e Violeta Paus, “The Dishwasher” di Nick Hartanto e Sam Roden e, infine, “The Role” di Farnoosh Samadi.

Successivamente, per il concorso Lungometraggi – Paesi in lungo, sarà la volta di “Bangla” (foto sotto), l’apprezzatissima opera di di Phaim Bhuiyan con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan e Alessia Giuliani. Al centro del film la storia di Phaim, giovane musulmano di origini bengalesi, che in occasione di un concerto incontra Asia. Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà cercare di capire come conciliare il suo amore con la prima regola dell’Islam: la castità prima del matrimonio. La serata proseguirà con il live “Moby Dick – La bestia dentro” con Stefano Sabelli, Gianmarco Saurino e Giuseppe Spedino Moffa. In chiusura, il Dj Set We’re Music.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, rientra nel calendario “Turismo è Cultura 2019” della Regione Molise ed è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Collaborano i Comuni di Busso, Campomarino, Larino e Venafro.