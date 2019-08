Tremendo scontro frontale sulla Provinciale, gravi due ragazze di 19 anni. Una trasferita a San Giovanni Rotondo

Schianto terribile nella notte tra due autovetture, che lungo la Strada Provinciale che collega Campomarino a Portocannone sono entrate in collisione, a elevata velocità, per cause in fase di accertamento. Il bilancio è pesante. Tre feriti, e tra di loro due ragazze di 19 anni, una di San Martino in Pensilis e una di Campomarino.

Alle 3 e 30 della notte scorsa l’impatto, che ha praticamente distrutto le vetture e richiesto l’intervento del 118, dei carabinieri e della polizia. Ma sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, perché le due ragazze erano rimaste incastrate nelle lamiere. Sono state tirate fuori con cautela e affidate alle cure dei medici, che le hanno portate al San Timoteo di Termoli. Una delle due questa mattina sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel nosocomio adriatico. L’altra, che ha riportato un trauma cranico e ha bisogno di assistenza neurochirurgica, è stata trasferita d’urgenza a San Giovani Rotondo. Si tratta della ragazza di San Martino in Pensilis.

Quella strada, caratterizzata da un rettilineo, si è già rivelata letale in passato. Sull’asfalto, in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, non sono stati rilevati segni di frenata.