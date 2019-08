Topo in cucina, il sindaco: “Il Comune ha fatto la derattizzazione, nessuna lettera dalla signora”

Il sindaco di Larino Pino Puchetti ha voluto precisare il lavoro svolto dal Comune che amministra nell’opera di derattizzazione del territorio e in particolare di via De Curtis, dove la signora Angela ha raccontato di aver trovato un grosso topo nel cassetto della cucina dovendo poi gettare 30 chili di cibo dalla dispensa.

“La derattizzazione è stata fatta lo scorso 8 agosto e viene ripetute a intervalli regolari, come prevede la legge. La signora in questione, se è chi penso che sia, è venuta in Comune qualche giorno dopo e l’ho incontrata per caso spiegandole cosa avevamo fatto”.

Per Puchetti “se ha trovato un ratto in casa, forse doveva fare una derattizzazione interna, che noi su proprietà privata non possiamo fare. Doveva prendere provvedimenti Aggiungo poi che in via De Curtis c’è un’attività commerciale”.

Infine il primo cittadino nega di aver ricevuto lettere dalla signora. “Non ci è arrivata nessuna lettera, ma in ogni caso la derattizzazione è stata fatta e verrà ripetuta fra fine agosto e inizio settembre”.