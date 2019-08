“Termoli d’amare”, serata di solidarietà con il Lions Club Tifernus

Il Lions Club Termoli Tifernus organizza la raccolta fondi “Termoli d’amare”, una serata all’insegna della solidarietà voluta dal presidente Paolo Panichella, in collaborazione con il governatore della Misericordia Romeo Faletra. L’evento si terrà il 29 agosto, a partire dalle 19, nel piazzale esterno della sede della Misericordia in via Biferno. Il costo del biglietto è di 10 euro e comprende il consumo di un pasto completo: pasta all’amatriciana, frittura di pesce e una bevanda.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è ideata dall’attuale presidente Mariangela Martella, con la partecipazione dei soci del club e il contributo del team Nicola Vizzarri. Nelle precedenti edizioni, è stata raccolta e devoluta la somma di circa 30mila euro. Un grande successo per il quale il Lions Club Termoli Tifernus è divenuto l’ottavo club al mondo per donazioni, diventando l’orgoglio della città.

La somma raccolta durante la serata sarà impiegata per l’acquisto degli arredi per il villaggio di Corgneto e per l’acquisto di carrozzine per disabili idonee per l’accesso sia alla spiaggia che al mare.