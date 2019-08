Telefonare e navigare su Internet è un’impresa. I Comuni lanciano l’sos: “Così siamo isolati”

‘Una telefonata allunga la vita’ diceva un noto spot pubblicitario. E sarà pure vero. Peccato che proprio uno dei colossi della telefonia mobile è finito nel mirino dei Comuni molisani rappresentanti dall’Anci.

“Nei paesi non c’è copertura – sottolineano – siamo isolati: non si può telefonare, non si può navigare su Internet”. Eppure proprio il web costituisce una preziosa di informazione considerando che un numero crescente di persone consulta i giornali on line per leggere le notizie, oltre che ovviamente per utilizzare i social per svago.

Un problema che aumenta in estate quando tornano i molisani che vivono fuori e i turisti che scelgono di trascorrere qualche giorno di relax nei suggestivi borghi molisani.

Un’esigenza raccolta dall’Anci (Associazione comuni italiani) che ha deciso di chiamare a raccolta i sindaci e fare fronte comune contro Tim, Vodafone, Wind e Tre per accelerare i “lavori per la banda ultralarga nelle aree rurali e montane” sottolineando la “grande emergenza del Paese che con la tv che non si vede è la prima sfera del divario digitale”.

“Vogliamo insieme impegnare gli operatori a investire nelle aree montane e interne italiane. Lo dobbiamo fare con Mise (Ministero dello Sviluppo economico), Agid (Agenzia per l’Italia digitale), le Istituzioni nazionali dalla parte degli Enti locali”, si legge nella nota dell’Anci. La questione sarà portata anche all’attenzione del Governo e del Parlamento perchè “c’è un pezzo di Paese che non riesce a telefonare, mandare messaggi e navigare, nelle zone interne”.

Entro il 9 settembre quindi saranno raccolte le segnalazioni per comporre una sorta di ‘mappa’: borghi, strade, insomma tutti quei posti in cui “i telefoni non prendono e dove gli operatori di telefonia devono investire”.