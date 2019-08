E’ stato presentato sabato 10 agosto nella Sala Freda del Comune di Larino il nuovo libro dello storico Napoleone Stelluti dedicato al carnevale del paese frentano. Al tavolo dei relatori Maurizio Varriano coordinatore Borghi d’Eccellenza Italiani che ha svolto il ruolo di moderatore, spaziando e creando spunti sulla manifestazione di Larino e del Molise. E’ intervenuto per primo Danilo Marchitto, presidente dell’associazione culturale “Larinella” che ha messo l’accento sui problemi logistici e organizzativi della manifestazione larinese, dei Carri e dei riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e della possibilità che possa crescere ulteriormente. Poi è stata la volta di Mauro Gioielli, giornalista e demologo, ovvero studioso delle tradizioni popolari, che ha svolto un’ampia rassegna bibliografica sui carnevali del Molise citando i vari autori che ne hanno parlato, come Francesco Jovine, Alberto Maria Cirese ed egli stesso mostrando i vari volumi pubblicati.

Infine ha chiuso gli interventi l’autore, il dottor Napoleone Stelluti che ha illustrato il suo volume con allegato CD con “La canzone di Larinella” ed ha messo in evidenza le difficoltà incontrate per la realizzazione del volume con qualche aneddoto e curiosità. Al termine dei vari interventi si è esibito il giovane musicista larinese Lodovico Potena con il suo organetto e la sua fisarmonica creando un’atmosfera gradevole e festosa per l’occasione.

Molti gli interventi al dibattito finale fra cui quello dell’avvocato Tommaso Bucci, uno dei fondatori della manifestazione di Larino nel 1975 insieme ad Umbertino Massini, Alfredino Puntillo, Antonio Messina, con riunioni da Ugo Mancini Fotografo in Via Cluenzio. Quest’anno si è celebrata la 44^ Edizione che verrà riproposta proprio martedì 13 agosto in forma ridotta e per la gran schiera di turisti presenti nella zona.

Il volume composto da oltre 100 pagine con un ricco repertorio fotografico è stato stampato dalla Litografia Rossi di Larino (25 euro), la sua tiratura è in copie limitate pertanto per chi è interessato all’acquisto di una copia del libro si può rivolgere all’autore i cui riferimenti sono sul sito “LarinumLarino.it”.