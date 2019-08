La tappa di questa sera 22 agosto a Campomarino (alle 21 in piazza Santa Maria a Mare la proiezione del film ‘Il campione’) conclude il Tour della XVII edizione di MoliseCinema Film Festival, tra gli eventi principali del calendario “Turismo è Cultura 2019” della Regione Molise.

La cordiale e brillante Alba Rohrwacher è stata la regina di una manifestazione che dopo l’intensa sei giorni di Casacalenda dal 6 all’11 agosto si è snodata in un’appendice tutta molisana: la sezione itinerante dal 12 al 22 agosto che si è svolta in 5 comuni, Larino, Castelpetroso, Busso, Venafro e Campomarino, oltre a un evento precedente a Trivento.

Nei numeri, la forza della manifestazione. Eccone un po’: 111 titoli in programma, di cui: 24 lungometraggi, 16 documentari, 71 cortometraggi; 30 anteprime di cui: 5 mondiali, 7 internazionali, 18 italiane; 4 concorsi: cortometraggi italiani, cortometraggi internazionali, documentari e lungometraggi (opere prime e seconde). Ancora, oltre 100 ospiti tra registi, attori, produttori, artisti, scrittori, critici, e altri rappresentanti del mondo del cinema e della cultura.

Ci sono stati 2 Focus paese dedicati alle cinematografie di Albania e Montenegro, con corti, lungometraggi e documentari; 3 giurie di professionisti e 3 premi del pubblico.

Numerose anche le sezioni non competitive tra cui: l’omaggio a Sergio Leone, svoltosi tra Casacalenda e Castelpetroso; l’omaggio ad Alba Rohrwacher, i documentari d’autore, i corti dei 4 festival partner, i corti di “Girare il Molise” e tanto altro ancora.

È stato poi presentato un nuovo libro edito per la Collana editoriale del Festival dedicato ad Alba Rohrwacher, che è stata la grande protagonista del Festival.

Quest’anno poi si è costituita la Rete dei Festival dell’Adriatico insieme alle manifestazioni di Puglia, Albania e Montenegro.

Ci sono stati 2 spettacoli dal vivo, 3 concerti e la mostra fotografica “Baci nel cinema”, presente grazie alla prestigiosa collaborazione con il Centro sperimentale di Cinematografia-Cineteca nazionale.

Ma anche decine di incontri con i protagonisti, con sessioni di domande e risposte; 5 presentazioni di libri; 1 arena in DCP, 1 arena digitale, 1 sala in DCP e 2 sale digitali a Casacalenda oltre a 6 arene digitali nei comuni del Tour.

Spazio anche a 3 masterclass sul racconto cinematografico, a dimostrazioni di realtà virtuale, a laboratori e proiezioni per bambini.

Ampia poi è stata la visibilità mediatica, con articoli e servizi sulle principali testate nazionali: Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero, Ansa, Rai e oltre 10.000 fan sulla pagine Facebook del Festival.

Non sono mancate infine le interviste agli ospiti e immagini del festival sono visibili sul canale youtube del Festival.

MoliseCinema cresce, come dicono i numeri, ma non perde la sua vocazione di spettacolo popolare, destinato a chi frequenta le piazze molisane, che si abbina a una ricerca meticolosa di titoli e ospiti interessanti.

Viva la soddisfazione espressa dal Direttivo dell’Associazione MoliseCinema per la riuscita del Festival: “L’edizione 2019 – dicono Federico Pommier Vincelli, Salvatore Di Lalla e Cristian Ferrao in una dichiarazione – ha avuto un successo straordinario, sia in termini di offerta culturale, sempre più ampia, diversificata e di qualità, sia in termini di partecipazione, con un grandissimo afflusso di spettatori che ha affollato tutte le proiezioni e gli eventi del programma. Grazie al pubblico, agli ospiti e agli enti pubblici e privati che sostengono la manifestazione. E grazie allo splendido staff di MoliseCinema e ai cittadini di Casacalenda e degli altri comuni che hanno accolto con entusiasmo il nostro Festival”.

Il Festival ha la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli ed è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è tra le manifestazioni promosse da “Turismo è Cultura 2019” della Regione Molise . È promosso inoltre dalComune di Casacalenda. Collaborano i Comuni di Busso, Campomarino, Castelpetroso, Larino, Trivento e Venafro. Tra i partner La Molisana, Dimensione, Biosapori, Di Fonzo, La Fonte nuova, Cooperativa Koine, Cooperativa Nardacchione.