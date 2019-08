Sporcizia in via Nisida, la Rieco: “Sbagliano a gettare la plastica”

Non si è fatta attendere la replica della Rieco dopo la pubblicazione di un articolo che mostrava la situazione di sporcizia in via Nisida, dove i rifiuti non erano stati ritirati per tre giorni, come segnalato da un residente.

“Si precisa che in via Nisida la raccolta dei rifiuti è regolare – si legge in una nota della ditta che gestisce la raccolta rifiuti in città – e che il degrado è causato da un errato conferimento della plastica che va esposta esclusivamente la sera del giovedì”.

La Rieco inoltre “ricorda a tutti i condomini che le giornate del calendario vanno sempre rispettate per tutte le tipologie di rifiuti, che vanno depositati all’interno dei contenitori la sera precedente il giorno del ritiro, dalle ore 21 alle ore 3 del mattino”.