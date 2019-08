Ritmo travolgente, scatenatissimo: il concerto di Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talent ma già ospite dell’estate guglionesana lo scorso anno, prima che diventasse famoso, va oltre le aspettative di un pubblico numerosissimo arrivato a Guglionesi anche dai paesi limitrofi per non perdersi l’evento clou dell’estate del paese collinare.

Rock n’ roll, swing, rock’n blues, boogie boogie, un repertorio di brani che hanno fatto la storia del genere, reinterpretati magistralmente da una band che ha incantato la piazza, mentre lui, protagonista assoluto della serata, ha fatto divertire la piazza di Castellara e non ha risparmiato sorprese come, per il gran finale, il pianoforte incendiato con la benzina, in un crescendo di entusiasmo e danze.

Giovani ma anche adulti hanno ballato sotto il palco, in un’atmosfera che per un paio d’ore ha trasportato Guglionesi in un film di Tarantino, in un locale di Chicago anni ’30, nell’America del rock and roll.

Suggestioni, citazioni e un repertorio vasto fra il quale il brano col quale Antonio Sorgentone, artista d’origine abruzzese, ha conquistato giuria e pubblico nel talent show di Sky.