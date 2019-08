Sindaco di Venafro Ricci è nuovo presidente Provincia di Isernia. Iorio rafforzato

Il nuovo presidente della provincia di Isernia, dove ieri il 73 per cento circa degli amministratori locali si è recato alle urne per le elezioni, è il sindaco di Venafro Alfredo Ricci, sponsorizzato Prima di tutto da Michele Iorio, che si è imposto sul sindaco di Frosolone, voluto invece da Vincenzo Niro, Salvatore Micone e caldeggiato anche dall’eurodeputato Aldo Patriciello.

In qualche modo sono stati rovesciati i pronostici della vigilia visto che Ricci ha strappato a Felice Ianiro il 53 per cento quasi delle preferenze totali, ottenendo una vittoria di misura ma chiara al termine dello spoglio iniziato intorno alle 21 di ieri, domenica.

Gli amministratori chiamati a esprimersi sono stati sindaci, consiglieri provinciali uscenti e consiglieri dei 51 comuni della provincia di Isernia divisi in diverse fasce a seconda della popolazione. Il vincitore ha commentato con soddisfazione l’esito del voto rivendicando il ruolo della provincia di Isernia nella regione Molise. E’ chiaro che la sua vittoria e anche una dimostrazione che, per quanto riguarda il territorio pentro, l’ex governatore Iorio oggi consigliere regionale conta ancora nella coalizione del centrodestra, che esce diviso da questo voto.