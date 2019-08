Si spacciano per finanzieri e derubano un anziano della pensione, poi tentano di rapinare una donna

Si sarebbero spacciati per finanzieri in borghese, avrebbero suonato alla porta di un anziano signore dicendo che dovevano effettuare delle verifiche e fare dei controlli fiscali. L’anziano ha creduto al controllo e li ha fatti entrare trovandosi qualche minuto dopo derubato di tutta la sua piccola pensione: poco meno di mille euro.

Il primo episodio è accaduto a Fossalto. E, dato l’allarme, i due malviventi sarebbero stati visti uscire dalle porte del paese a bordo di una mini cooper.

Il raggiro che avevano perpetrato poco prima è sempre lo stesso: uno dei due uomini avrebbe chiesto all’anziano di mostrare dei documenti e le dichiarazioni dei redditi e mentre lo teneva occupato l’altro avrebbe proceduto col furto. In casa, però, c’erano solo i contanti della magra pensione che i due si sono intascati per fuggire subito dopo a gambe levate.

Nel frattempo avrebbero raggiunto il territorio di Cercemaggiore. Dove – secondo alcune testimonianze raccolta in paese – avrebbero provato a svaligiare un appartamento ma sarebbero stati colti in flagrante dalla proprietaria che nel tentativo di urlare e chiedere aiuto sarebbe stata strattonata e scaraventata a terra tanto che avrebbe anche fatto ricorso alle cure dei sanitari. Mentre dei due malviventi, anche in questo caso nessuna traccia. Ma soltanto la fuga a bordo della stessa macchina che era stata indicata nel colpo di Fossalto.

Su tutti e due gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri che in queste ore stanno ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto quegli attimi di paura. Non è escluso si possano diramare le ricerche a carico dei due che non si esclude possano essere riconosciuti tramite identikit.