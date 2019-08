Si schianta contro un’auto, aveva tirato cocaina. Denunciato un 24enne

Tira cocaina e si schianta cono la moto. E’ accaduto a Campobasso, in piena notte e in pieno centro urbano.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno denunciato (C.D.) un 24enne del capoluogo per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata dello scorso 6 agosto, la Volante era intervenuta per un incidente accaduto nei pressi dell’incrocio tra Via XXIV Maggio e Via Monte Grappa.

Coinvolti un motociclo e un’autovettura. Dai primi rilievi effettuati la polizia aveva accertato che il 24enne alla guida del motociclo proveniente da Via XXIV Maggio, poco prima di giungere all’intersezione

con Via Monte Grappa, aveva perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro un’autovettura che sopraggiungeva sulla direzione di marcia opposta.

Trasportato in ospedale per accertamenti, il 24enne è stato sottoposto a specifici esami clinici ed è risultato positivo all’uso di sostanza stupefacente.