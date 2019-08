Si ribalta col trattore, 58enne si rompe una gamba ma si salva

Ha riportato un trauma addominale e agli arti inferiori il 58enne che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto, è rimasto seriamente ferito in un incidente agricolo col trattore sulla provinciale 51 fra Termoli e Petacciato.

L’uomo è originario della zona di Pescara, ma si trovava in basso Molise dalla madre in questi giorni. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che l’ha visto ribaltarsi col mezzo agricolo attorno alle 18,15.

L’uomo è rimasto incastrato tra il tronco di un albero ed il suo mezzo agricolo ma per fortuna non ha avuto traumi alla testa, lamentando invece una frattura a una gamba e altre contusioni. A estrarlo da quella posizione scomoda è dolorosa è intervenuta una squadra dei vigili del Fuoco di Termoli, mentre il 118 lo ha poi trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Petacciato.

È stato poi sottoposto a esami radiografici e a una Tac per escludere altre possibili lesioni interne ma è sempre rimasto vigile. Scontato il suo ricovero in ospedale al San Timoteo.