La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato oggi, venerdì 9 agosto, i gironi di Serie D per il campionato 2019/2020 e non sono poche le novità che riguardano anche le squadre molisane. Il Città di Campobasso insieme all’Olympia Agnonese sarà impegnato nel girone F con Atletico Porto Sant’Elpidio, Atletico Terme Fiuggi, Avezzano, Chieti, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, Sangiustese, San Marino, San Nicolò Notaresco, Tolentino, Vastese, Vastogirardi.

Diciotto le formazioni del girone: sette marchigiane, sei abruzzesi, tre molisane. L’unica squadra laziale è il Fiuggi, così come c’è una sola romagnola: il San Marino reduce dalla fusione con il Cattolica.

Complessivamente sono nove i gironi in cui sono state suddivide le 116 formazioni che si sfideranno in “una nuova, esaltante stagione” come riportato dal sito ufficiale della Lega Dilettantistica Italiana. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato quindi la composizione dei gironi, di cui B e C a venti squadre e gli altri nella formula classica a 18.

Per le squadre molisane si prospetta quindi un anno di confronto con le squadre abruzzesi e con quelle marchigiane che incontreranno a partire dal 1° settembre, prima giornata del Campionato, di cui verrà pubblicato il calendario la prossima settimana. Sarà quindi derby tra il Città di Campobasso, l’Olympia Agnonese e il Vastogirardi.

Fuori, invece, il Foggia fallito e che invece rientra nel Girone H insieme a Brindisi, Francavilla, Sorrento e Taranto. Un girone a prevalenza pugliese e campana, con due squadre lucane che si prospetta già impegnativo.Sfumata quindi la possibilità di partecipare al Girone F. E se il Foggia esce, il Fiuggi entra: la formazione laziale entra di fatto appunto a far parte del Girone F e incontrerà quindi in casa e in trasferta anche le tre squadre molisane.