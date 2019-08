Ancora uno scippo dalle parti della chiesa del Carmelo, a Termoli. La vittima è ancora stavolta una signora di mezza età che nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, è stata vittima di un tentativo di scippo della propria borsetta da un delinquente in sella a un motorino. Per fortuna la donna ha resistito alla strattone e il colpo non è andato a segno.

Si tratta del secondo caso in poche settimane dopo quello avvenuto lo scorso 28 luglio all’uscita della messa domenicale nella zona di via Sturzo. Stavolta l’agguato sarebbe avvenuto fra via Panama e via Cina attorno alle 18,30 di oggi.

La signora aveva con sé una borsetta con del denaro ma l’uomo che guidava il motorino non è riuscito a portargliela via. Secondo una prima testimonianza la donna, 50 anni circa, avrebbe raccontato di aver intravisto uno scooter di colore bianco, ma questa informazione potrebbe non essere accertata. Per fortuna la donna non si è ferita e non è stato necessario l’intervento del 118.

La polizia ha avviato gli accertamenti per cercare di risalire all’identità dello scippatore che potrebbe anche essere lo stesso individuo già protagonista dello scippo di poche settimane fa. Possibili sviluppi se le telecamere presenti in vari punti della città hanno ripreso lo scooter fuggire dopo l’agguato.

Di certo nella zona della chiesa del Carmelo, dove si trova anche l’Istituto commerciale ‘Boccardi’, i residenti affermano di non sentirsi sicuri e temono soprattutto per le persone più anziane.