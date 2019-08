Un incidente sul cavalcavia intorno alle 11 di oggi, sabato 3 agosto, ha paralizzato il centro cittadino a causa della strada chiusa. Via duca degli Abruzzi, la strada che conduce all’Università è stata bloccata dai vigili urbani in bici per permettere ai colleghi di fare i rilievi.

Due auto infatti si sono scontrate mentre percorrevano il ponte che conduce verso il centro cittadino, nei pressi della stazione ferroviaria e dalla prima ricostruzione emerge il sospetto il conducente dell’auto che ha provocato l’incidente potesse essere stato sotto l’effetto dell’alcol. Sulla dinamica stanno al momento lavorando gli uomini della Polizia Locale per ricostruire la dinamica.

La Fiat Tipo station wagon e il Suv della Volkswagen si sono scontrati mentre percorrevano la curva sulla strada, nel punto più alto del ponte. L’utilitaria scura della casa automobilistica italiana è stata distrutta nella parte anteriore, mentre il suv ha perso la ruota posteriore del lato passeggero e la carrozzeria dello stesso lato è andata in frantumi, con i detriti sparsi sull’asfalto.

Sul posto anche una ambulanza del 118 che ha trasferito il conducente di una delle due auto in ospedale per i controlli. La strada, subito dopo l’impatto e l’arrivo degli uomini della Polizia Locale è stata chiusa al traffico, nel tratto che conduce al centro cittadino e all’incrocio con la rotonda di viale Trieste e via dello Sport.

Inevitabile quindi che il centro cittadino si paralizzasse anche nel giorno di festa, con le auto bloccate in coda e costrette a tornare davanti alla stazione per proseguire lungo via Dante, mentre dall’altra parte del cavalcavia gli automobilisti sono stati costretti a percorrere via dello Sport. Gli unici ad avere il permesso di transitare sono stati gli scooter, ma a velocità moderata.

Per comprendere l’esatta dinamica e per capire soprattutto le cause bisognerà attendere l’esito dei rilievi e delle analisi a cui è stato sottoposto il conducente dell’auto.